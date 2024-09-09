Дональд Трамп вважає, що "долар в облозі" та готується його захищати

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову беру участь у виборах та прагне повернутися до Білого дому, зробив важливу заяву про долар. Зокрема, він повідомив, як планує захистити глобальний статус валюти.

Дональд Трамп планує захищати долар США

Колишній президент США заявив, що планує зробити надто "дорогою" для країн відмову від використання долара. Це стало наслідком багатомісячних дискусій Дональда Трампа і його економічних радників щодо способів покарання союзників або супротивників, які відмовитися від долара у рамках міжнародної торгівлі.

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Серед варіантів, які розглядають у команді Трампа, експортний контроль, звинувачення в маніпуляціях з валютою і тарифи. Зокрема, політик пропонує 100% тарифи для країн, які відмовляться від долара. Про це розповіли люди, які знайомі з цим питанням. Дональд Трамп, який уже давно є прихильником протекціоністської торговельної політики, заявив, що долар вже вісім років перебуває "в серйозній облозі".

Нагадаємо, що Китай, Індія, Бразилія, Росія та Південна Африка обговорювали процес дедоларизації на саміті минулого року. На противагу цьому, Трамп хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою, і саме цю обіцянку він підтвердив на суботньому мітингу у штаті Вісконсин, який має важливе значення під час президентських виборів.