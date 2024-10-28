План Трампа щодо "торгівельної війни" уже вдарив по Європі

Світ чекає на нові президентські вибори у США. Ринки також реагують на заяви та плани головних кандидатів на посаду. Зокрема, європейські ринки уже прийняли удар через наміри Дональда Трампа, який вдруге може виграти вибори.

Плани Дональда Трампа вдарили по європейських ринках

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову бореться за цю посаду, планує запровадити низку нових тарифів у разі своєї перемоги на виборах. Ці плани вдарили по акціях європейських компаній, які чутливі до експорту, пише Financial Time.

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Перш за все йдеться про цінні папери автовиробників та виробників товарів розкоші. Загалом йдеться про 28 компаній, на які вплинуть американські тарифи. Акції цих компаній впали в ціні на 7% з кінця вересня, оскільки шанси колишнього президента на перемогу на виборах зменшилися.

До теми! Найбагатші люди Франції втратили понад 50 мільярдів доларів через падіння попиту на розкіш. Зокрема, цю тенденцію фіксують в Китаї, який на сьогодні є другою економікою світу.

Знецінення акцій компаній, які залежать від експорту, свідчить, що обіцянка Трампа розпочати торгівельну війну, у разі його перемоги на виборах, створює додатковий тиск на галузі, які вже борються із серйозними викликами: