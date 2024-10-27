Найбагатші люди Франції втратили мільярди доларів

Французькі підприємці, які володіють мільярдними статками, у 2024 році зафіксували серйозні втрати. Це Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Маєрс і Франсуа Піно. Їхні проблеми пов'язані із попитом на розкіш, який демонструє від'ємну динаміку, пише Bloomberg. Річ у тому, що фіксують зменшення попиту на товари компаній LVMH, L'Oreal SA і Kering SA, особливо в Китаї, який стикається з серйозними економічними викликами.

Варте уваги Золото на шляху до нового рекорду, а срібло та мідь опинилися під тиском

Зокрема, капітал Франсуа Піно зменшилися на майже 38% або 13,4 мільярда доларів до 22 мільярдів доларів. Він займає 91 сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі. Проблеми засновника компанії Kering пов'язані з труднощами модного бренду Gucci, який втрачає позиції на ринку. Відомо, що втретє за 2024 рік бренд повідомляє про зниження продажів.

Статки Бернара Арно з січня 2024 року зменшилися 27 мільярдів доларів або на 13%. Очільник LVMH зафіксував найбільші втрати серед 500 найбагатших людей світу. Бернар Арно також "вилетів" з трійки лідерів найзаможніших людей у світі, опустившись на 5 сходинку. Станом на 27 жовтня його капітал становить 181 мільярд доларів. Цінні папери компанії LVMH обвалилися в ціні на 30% порівняно з максимумом, який зафіксували у середині 2023 року.

Цього року значні втрати зафіксувала й власниця косметичного гіганта L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Маєрс. Її капітал зменшився на 19,3 мільярда доларів. Підприємиця втратила 19,4% свого капіталу й посідає 20 місце у рейтингу багатіїв. Наразі її статки оцінюють у 80,3 мільярда доларів.