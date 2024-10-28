План Трампа по "торговой войне" уже ударил по Европе

Мир ждет новых президентских выборов в США. Рынки также реагируют на заявления и планы главных кандидатов на должность. В частности, европейские рынки уже приняли удар из-за намерений Дональда Трампа, который во второй раз может выиграть выборы.

Планы Дональда Трампа ударили по европейским рынкам

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова борется за эту должность, планирует ввести ряд новых тарифов в случае своей победы на выборах. Эти планы ударили по акциям европейских компаний, которые чувствительны к экспорту, пишет Financial Time.

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Прежде всего речь идет о ценных бумагах автопроизводителей и производителей товаров роскоши. В целом речь идет о 28 компаниях, на которые повлияют американские тарифы. Акции этих компаний упали в цене на 7% с конца сентября, поскольку шансы бывшего президента на победу на выборах уменьшились.

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Обесценивание акций компаний, которые зависят от экспорта, свидетельствует, что обещание Трампа начать торговую войну, в случае его победы на выборах, создает дополнительное давление на отрасли, что уже борются с серьезными вызовами: