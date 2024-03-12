Дональд Трамп змінив думку щодо біткойна, але є важливий момент

Колишній президент США Дональд Трамп відреагував на поточне зростання вартості біткойна. Він навіть поділився своїми планами щодо криптовалюти, якщо йому вдасться знову виграти на виборах.

Трамп починає більш позитивно ставитися до біткойна, який фіксує нові рекорди на ринку. На момент створення цього матеріалу, курс цифрової монети коливається на рівні 72 тисяч доларів, згідно з даними CoinMarketCap.

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Дональд Трамп змінив думку про біткойн

Трамп навіть заявив, що не буде боротися з біткойном, якщо йому вдасться вдруге стати президентом. Він, зокрема, заявив, що криптовалютою "дуже багато користуються". Вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Нагадаємо, що Дональд Трамп шукає кошти для своєї кампанії. Він навіть зустрічався з Ілоном Маском та іншими донорами-республіканцями.

Вперше у 2024 році біткойн оновив свій історичний максимум на ринку. 6 березня криптовалюта подорожчала до 69 202 доларів, встановивши новий рекорд.

Цікаво, що у 2021 році Трамп говорив, що біткойн – це "афера проти долара США". Також політик та бізнесмен вказував, що незадоволений тим, що цифрова монета конкурує з американською валютою.

Другий пункт все ще турбує Трампа, оскільки він не хоче, щоб люди відмовлялися від долара. Водночас ринкова капіталізація біткойна у понад 1,4 трильйона доларів сприяє зміні думки політики щодо цифрової монети.