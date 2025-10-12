На скільки може бути пошкоджена купюра для обміну?

Рішення про скасування такого поняття регулятор ухвалив, аби виключити "людський фактор" при перевірці стану купюри, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Перевірте гаманець: з 1 жовтня НБУ виводить з обігу цю копійку

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошує регулятор.

Водночас і далі діє поняття "значно зношена банкнота". Для таких купюр застосовується процедура інкасо (вона здійснюється за тарифами фінансової установи).

Довідка: Інкасо – спеціальна банківська операція, де банк є посередником. В цьому випадку вона працює так: клієнт віддає на інкасо значно зношену банкноту. Банк передає цю купюру іноземному банку-кореспонденту. Як результат цього обміну, клієнт отримує суму, що враховує тариф установи, до якої він звернувся.

Що означає "значно зношена банкнота"? Значно зношеними називають розірвані купюри, ті, які мають явні друкарські недоліки, обпалені, із пошкодженими елементами захисту і так далі.

Що потрібно знати про валюту зараз?