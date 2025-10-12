На сколько может быть повреждена купюра для обмена?

Решение об отмене такого понятия регулятор принял, чтобы исключить "человеческий фактор" при проверке состояния купюры, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает регулятор.

В то же время и дальше действует понятие "значительно изношенная банкнота". Для таких купюр применяется процедура инкассо (она осуществляется по тарифам финансового учреждения).

Справка: Инкассо – специальная банковская операция, где банк является посредником. В этом случае она работает так: клиент отдает на инкассо значительно изношенную банкноту. Банк передает эту купюру иностранному банку-корреспонденту. Как результат этого обмена, клиент получает сумму, учитывающую тариф учреждения, к которому он обратился.

Что означает "значительно изношенная банкнота"? Значительно изношенными называют разорванные купюры, те, которые имеют явные печатные недостатки, обожженные, с поврежденными элементами защиты и так далее.

Что нужно знать о валюте сейчас?