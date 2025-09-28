Які долари вважаються старими зараз
- Чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року, окрім тих, що виведені з обігу.
- Фінустанови можуть відмовитись приймати долари, випущені до 1996 року, через складність їх перевірки.
Станом на зараз, чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 року. Виключенням є тільки ті, які були виведені з обігу.
Які долари зараз застарілі?
Водночас фінустанови можуть мати проблеми з перевіркою доларових купюр, випущених до 1996 року, пише 24 Канал.
Читайте також Найбагатший регіон: де в Україні найбільше корисних копалин
Річ у тім, що з цього року доларові банкноти були модернізовані. Зокрема, на них з'явились нові елементи захисту.
Саме тому фінустанови можуть:
- відмовитись приймати долари, випущені до 1996 року через неможливість їх перевірки;
- або ж вимагати додаткову комісію для перевірки таких банкнот.
Які долари можуть не приймати обмінники?
Фінустанови України мають право не приймати:
- Фальшиві банкноти. Їх передають на додаткову перевірку НБУ. Якщо підтвердиться, що це підробка, купюру віддають у правоохоронні органи для розслідування.
- Значно зношені. Для таких банкнот здійснюється процедура інкасо.
Зауважимо, що поняття "незначно зношені" було скасовано ще у 2023 році. НБУ утвердив ці зміни, аби знівелювати вплив "людського фактора" на оцінку банкноти.
Що потрібно знати про долари зараз?
У минулому столітті існувала банкнота 100 000 доларів. Вона не була в готівковому обігу. Цю купюру застосовували лише для внутрішніх операцій між банками ФРС, повідомляє National Museum of American History.
Раніше номіналів доларових купюр було значно більше. Зокрема, існували банкноти 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів, згодом їх вивели з обігу.
Як зміниться курс долара в Україні?
З 29 вересня по 5 жовтня курс на міжбанку перебуватиме в діапазоні 41,25 – 41,65 гривні за долар. На готівковому ринку люфт очікується – 41,20 – 41,50 гривні за долар.