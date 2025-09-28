Укр Рус
28 сентября, 14:10
3

Какие доллары считаются старыми сейчас

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года, кроме тех, что выведены из обращения.
  • Финучреждения могут отказаться принимать доллары, выпущенные до 1996 года, из-за сложности их проверки.

По состоянию на сейчас, действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Исключением являются только те, которые были выведены из обращения.

Какие доллары сейчас устаревшие?

В то же время финучреждения могут иметь проблемы с проверкой долларовых купюр, выпущенных до 1996 года, пишет 24 Канал.

Дело в том, что с этого года долларовые банкноты были модернизированы. В частности, на них появились новые элементы защиты.

Именно поэтому финучреждения могут:

  • отказаться принимать доллары, выпущенные до 1996 года из-за невозможности их проверки;
  • или же требовать дополнительную комиссию для проверки таких банкнот.

Какие доллары могут не принимать обменники?

Финучреждения Украины имеют право не принимать:

  • Фальшивые банкноты. Их передают на дополнительную проверку НБУ. Если подтвердится, что это подделка, купюру отдают в правоохранительные органы для расследования.
  • Значительно изношенные. Для таких банкнот осуществляется процедура инкассо.

Заметим, что понятие "незначительно изношенные" было отменено еще в 2023 году. НБУ утвердил эти изменения, чтобы нивелировать влияние "человеческого фактора" на оценку банкноты.

Что нужно знать о долларах сейчас?

  • В прошлом веке существовала банкнота 100 000 долларов. Она не была в наличном обращении. Эту купюру применяли только для внутренних операций между банками ФРС, сообщает National Museum of American History.

  • Ранее номиналов долларовых купюр было значительно больше. В частности, существовали банкноты 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, впоследствии их вывели из обращения.

Как изменится курс доллара в Украине?

С 29 сентября по 5 октября курс на межбанке будет находиться в диапазоне 41,25 – 41,65 гривны за доллар. На наличном рынке люфт ожидается – 41,20 – 41,50 гривны за доллар.