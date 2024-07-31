Як виглядають нові й старі долари: еволюція американської валюти за 100 років у фото

Центральний банк США визнає дійсними усі долари, які були випущені після 1914 року. Однак за понад 100 років дизайн усіх банкнот неодноразово змінювався.

Як виглядають нові та старі долари

Перш за все варто вказати, що центральний банк США випускає лише купюри номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Усі ці банкноти дійсні як у світі, так і в Україні.

Читайте також В Україні запустили нову газову свердловину, яку пробурили під населеним пунктом

Варто додати, що до того, як будь-яка банкнота Федеральної резервної системи надійде в обіг, вона повинна пройти чотири важливі етапи:

дизайн;

замовлення;

виготовлення;

випуск.

Ось, як змінювалися купюри номіналом у 5 та 10 доларів з 1914 року до сьогодення. На банкнотах зображені портрети шістнадцятого президента США Авраама Лінкольна та американського політика й мислителя Александера Гамільтона відповідно.

Усі варіанти банкнот номіналом у 20 та 50 доларів за 110 років. На купюрах розміщені зображення сьомого президента США Ендрю Джексона та американського політика й військового Улісса Гранта відповідно.

З 1914 року зміни не оминули й найбільший номінал американської валюти – 100 доларів. На цій купюрі зображений один із засновників США Бенджамін Франклін.

За роки Федеральний резерв не змінював дизайн лише двох купюр. Долари з номіналами в 1 та 2 долари. Першу ввели в обіг у 1963 році, а другу – в 1975 році. На цих банкнотах можна побачити портрети першого президента США Джорджа Вашингтона та політичного діяча Томаса Джефферсона відповідно.