Пошкоджені долари: як розпізнати та що з ними робити
- Українські банки приймають іноземну валюту з незначними пошкодженнями, такими як потертості, забруднення, невеликі плями, надриви та отвори до 0,5 мм.
- У разі відмови прийняти банкноти з суттєвими пошкодженнями, можна скористатися платною послугою інкасо для їх заміни через іноземний банк.
Банкноти долара США, як і будь-які інші грошові знаки, з часом зношуються – втрачають вигляд, отримують механічні пошкодження або забруднюються. Однак не всі такі купюри автоматично вважаються непридатними до обігу.
Які долари у вас приймуть?
В Україні діють чіткі правила щодо приймання пошкодженої іноземної валюти банками. Згідно з вимогами Національного банку України, усі фінансові установи зобов’язані приймати іноземну валюту, що має ознаки незначного зношення, пише 24 Канал з посиланням на відповідне положення НБУ.
Ознаки легкої зношеності з якими банки повинні приймати іноземну валюту:
- наявність потертостей або загальних забруднень;
- наявність невеликих плям, написів або відбитків штампів, які перекривають одну з платіжних ознак не більше ніж на 20%;
- надірвані краї, якщо розмір кожного надриву не перевищує чверті ширини банкноти, а місце склеювання не ускладнює візуальну ідентифікацію;
- отвори або проколи діаметром до 0,5 мм.
Які банкноти можуть бути визнані непридатними?
У разі значного пошкодження банкноти можуть не прийняти.
До ознак суттєвого пошкодження належать:
- банкнота розірвана або розрізана на частини;
- пошкоджені елементи дизайну чи захисту (стерті номінали, портрети, захисні стрічки або оптично-змінні елементи);
- змінений колір паперу або зображень;
- локальні забруднення, що займають понад 50% площі банкноти (включно з тими, що видно під ультрафіолетовим світлом);
- сильне загальне забруднення, що спричиняє люмінесценцію паперу в УФ-променях;
- обпалені, пропалені, трухлі банкноти або ті, що мають ознаки пошкодження внаслідок тривалого впливу вологи, рідин, хімічних речовин або гниття;
- явні друкарські дефекти.
Що робити, якщо у вас не приймають долари?
У випадку, якщо банк або обмінний пункт відмовляється приймати іноземну банкноту через значні пошкодження, можливим варіантом є використання послуги інкасо. Це процедура, за якою банк надсилає пошкоджену купюру до іноземного банку-кореспондента для подальшої заміни.
Важливо! Послуга є платною, а її вартість залежить від політики конкретної фінансової установи.
Станом на 2025 рік розмір комісії за інкасо в окремих українських банках становить:
- ПриватБанк — 10% від суми;
- ПУМБ — 12%;
- Райффайзен Банк — 7%;
- MTB-Bank — 20%;
- Кредобанк — 15%.
Варто враховувати, що умови та тарифи можуть змінюватися. Крім основної комісії, банки також можуть стягувати додаткову плату, зокрема за перевірку справжності банкноти або інші супутні послуги.