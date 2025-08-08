Банкноти долара США, як і будь-які інші грошові знаки, з часом зношуються – втрачають вигляд, отримують механічні пошкодження або забруднюються. Однак не всі такі купюри автоматично вважаються непридатними до обігу.

Які долари у вас приймуть?

В Україні діють чіткі правила щодо приймання пошкодженої іноземної валюти банками. Згідно з вимогами Національного банку України, усі фінансові установи зобов’язані приймати іноземну валюту, що має ознаки незначного зношення, пише 24 Канал з посиланням на відповідне положення НБУ.

Ознаки легкої зношеності з якими банки повинні приймати іноземну валюту:

наявність потертостей або загальних забруднень;

наявність невеликих плям, написів або відбитків штампів, які перекривають одну з платіжних ознак не більше ніж на 20%;

надірвані краї, якщо розмір кожного надриву не перевищує чверті ширини банкноти, а місце склеювання не ускладнює візуальну ідентифікацію;

отвори або проколи діаметром до 0,5 мм.

Які банкноти можуть бути визнані непридатними?

У разі значного пошкодження банкноти можуть не прийняти.

До ознак суттєвого пошкодження належать:

банкнота розірвана або розрізана на частини;

пошкоджені елементи дизайну чи захисту (стерті номінали, портрети, захисні стрічки або оптично-змінні елементи);

змінений колір паперу або зображень;

локальні забруднення, що займають понад 50% площі банкноти (включно з тими, що видно під ультрафіолетовим світлом);

сильне загальне забруднення, що спричиняє люмінесценцію паперу в УФ-променях;

обпалені, пропалені, трухлі банкноти або ті, що мають ознаки пошкодження внаслідок тривалого впливу вологи, рідин, хімічних речовин або гниття;

явні друкарські дефекти.

Що робити, якщо у вас не приймають долари?

У випадку, якщо банк або обмінний пункт відмовляється приймати іноземну банкноту через значні пошкодження, можливим варіантом є використання послуги інкасо. Це процедура, за якою банк надсилає пошкоджену купюру до іноземного банку-кореспондента для подальшої заміни.

Важливо! Послуга є платною, а її вартість залежить від політики конкретної фінансової установи.

Станом на 2025 рік розмір комісії за інкасо в окремих українських банках становить:

ПриватБанк — 10% від суми;

ПУМБ — 12%;

Райффайзен Банк — 7%;

MTB-Bank — 20%;

Кредобанк — 15%.

Варто враховувати, що умови та тарифи можуть змінюватися. Крім основної комісії, банки також можуть стягувати додаткову плату, зокрема за перевірку справжності банкноти або інші супутні послуги.