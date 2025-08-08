Банкноты доллара США, как и любые другие денежные знаки, со временем изнашиваются, теряют вид, получают механические повреждения или загрязняются. Однако не все такие купюры автоматически считаются непригодными к обращению.

Какие доллары у вас примут?

В Украине действуют четкие правила по приему поврежденной иностранной валюты банками. Согласно требованиям Национального банка Украины, все финансовые учреждения обязаны принимать иностранную валюту, имеющую признаки незначительного износа, пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее положение НБУ.

Смотрите также Существует ли банкнота в 1 миллион долларов и какой она может иметь вид

Признаки легкой изношенности с которыми банки должны принимать иностранную валюту:

наличие потертостей или общих загрязнений;

наличие небольших пятен, надписей или отпечатков штампов, которые перекрывают один из платежных признаков не более чем на 20%;

надорванные края, если размер каждого надрыва не превышает четверти ширины банкноты, а место склеивания не затрудняет визуальную идентификацию;

отверстия или проколы диаметром до 0,5 мм.

Какие банкноты могут быть признаны непригодными?

В случае значительного повреждения банкноты могут не принять.

К признакам существенного повреждения относятся:

банкнота разорвана или разрезана на части;

повреждены элементы дизайна или защиты (стерты номиналы, портреты, защитные ленты или оптически-переменные элементы);

измененный цвет бумаги или изображений;

локальные загрязнения, занимающие более 50% площади банкноты (включая те, что видно под ультрафиолетовым светом);

сильное общее загрязнение, что вызывает люминесценцию бумаги в УФ-лучах;

обожженные, прожженные, трухлые банкноты или те, имеющие признаки повреждения вследствие длительного воздействия влаги, жидкостей, химических веществ или гниения;

явные типографские дефекты.

Что делать, если у вас не принимают доллары?

В случае, если банк или обменный пункт отказывается принимать иностранную банкноту из-за значительных повреждений, возможным вариантом является использование услуги инкассо. Это процедура, по которой банк отправляет поврежденную купюру в иностранный банк-корреспондент для дальнейшей замены.

Важно! Услуга является платной, а ее стоимость зависит от политики конкретного финансового учреждения.

По состоянию на 2025 год размер комиссии за инкассо в отдельных украинских банках составляет:

ПриватБанк - 10% от суммы;

ПУМБ - 12%;

Райффайзен Банк - 7%;

MTB-Bank - 20%;

Кредобанк - 15%.

Стоит учитывать, что условия и тарифы могут меняться. Кроме основной комиссии, банки также могут взимать дополнительную плату, в частности за проверку подлинности банкноты или другие сопутствующие услуги.