Чи є долари 1996 року законним платіжним засобом?
Річ у тім, що в окремих країнах можуть діяти різні правила обміну валют або власна політика щодо політики іноземних грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на The U.S. Currency Education Program.
Зокрема в США не існує закону, який би зобов'язував приватний бізнес, чи фізосіб приймати банкноти або монети як оплату за товари чи послуги.
Водночас доларові банкноти старого дизайну не є недійсними. Їх оновлювали насамперед для зручності використання та підвищення рівня захисту. Тобто такі елементи захисту, які були в доларах 1996 року, як-от водяні знаки та фарба, що змінює колір, довели свою ефективність та були вдосконалені.
Відтак для перевірки справжності 100-доларових банкнот, випущених у період з 1996 до 2013 року, фахівці радять звернути увагу на кілька ознак:
- Варто провести пальцем по поверхні купюри, щоб відчути рельєфний друк, нахилити банкноту та перевірити зміну кольору цифри 100 у правому нижньому куті, а також піднести її до світла, щоб побачити водяний знак і захисну нитку.
- На справжніх банкнотах мають бути вбудовані червоні та сині захисні волокна, а також мікродрук у цифрі в лівому нижньому куті та на лацкані піджака Бенджаміна Франкліна. Для розгляду дрібних деталей може знадобитися збільшуване скло.
Зауважте! В НБУ нагадують, що уповноваженим установам в Україні заборонено обмежувати номінал та рік емісії доларових банкнот. Тобто долари 1996 року обмінники повинні обмінювати відповідно до поточного курсу.
Які купюри долара краще купувати?
В Idea Bank пояснюють, що легше здавати долари новішого дизайну, бо вони легше проходять через банки та обмінні пункти.
Натомість обирати номінали доларів варто залежно від планів:
- Для подорожей чи повсякденних розрахунків – дрібні купюри від 1 до 20 доларів, оскільки ними зручніше розраховуватися в магазинах, кафе чи транспорті.
- Для великих платежів або зберігання – 50 та 100 доларів, що займають менше місця та краще зберігають цінність.
Попри те, що усі банкноти доларів США приймають, варто звертати увагу на стан: в обміні чи прийомі можуть відмовити у разі сильного зносу, розривів, великих плям чи інших пошкоджень, які ускладнюють ідентифікацію.
Чи дійсні долари 2006 року?
Крім 1996 року, банкноти номіналом 100 доларів 2006 року є також дійсним платіжним засобом й підлягають обміну. Навіть якщо номінали старішого дизайну, ці купюри не втрачають юридичну силу.
Водночас при обміні курс може відрізнятися від поточного, адже часто такою є внутрішня політика фінансових установ, які можуть пропонувати нижчі ставки за купюри старого зразка або застосовувати комісію.
Загалом для успішного обміну банкнот важливо, щоб вони були в доброму стані та без серйозних пошкоджень. Сильний знос, плями та інші дефекти можуть призвести до відмови у прийомі або ж застосувати до купюри процес інкасо.