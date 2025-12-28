Чи є долари 1996 року законним платіжним засобом?

Річ у тім, що в окремих країнах можуть діяти різні правила обміну валют або власна політика щодо політики іноземних грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на The U.S. Currency Education Program.

Зокрема в США не існує закону, який би зобов'язував приватний бізнес, чи фізосіб приймати банкноти або монети як оплату за товари чи послуги.

Водночас доларові банкноти старого дизайну не є недійсними. Їх оновлювали насамперед для зручності використання та підвищення рівня захисту. Тобто такі елементи захисту, які були в доларах 1996 року, як-от водяні знаки та фарба, що змінює колір, довели свою ефективність та були вдосконалені.

Відтак для перевірки справжності 100-доларових банкнот, випущених у період з 1996 до 2013 року, фахівці радять звернути увагу на кілька ознак:

Варто провести пальцем по поверхні купюри, щоб відчути рельєфний друк, нахилити банкноту та перевірити зміну кольору цифри 100 у правому нижньому куті, а також піднести її до світла, щоб побачити водяний знак і захисну нитку.

На справжніх банкнотах мають бути вбудовані червоні та сині захисні волокна, а також мікродрук у цифрі в лівому нижньому куті та на лацкані піджака Бенджаміна Франкліна. Для розгляду дрібних деталей може знадобитися збільшуване скло.

Зауважте! В НБУ нагадують, що уповноваженим установам в Україні заборонено обмежувати номінал та рік емісії доларових банкнот. Тобто долари 1996 року обмінники повинні обмінювати відповідно до поточного курсу.

Які купюри долара краще купувати?

В Idea Bank пояснюють, що легше здавати долари новішого дизайну, бо вони легше проходять через банки та обмінні пункти.

Натомість обирати номінали доларів варто залежно від планів:

Для подорожей чи повсякденних розрахунків – дрібні купюри від 1 до 20 доларів, оскільки ними зручніше розраховуватися в магазинах, кафе чи транспорті.

Для великих платежів або зберігання – 50 та 100 доларів, що займають менше місця та краще зберігають цінність.

Попри те, що усі банкноти доларів США приймають, варто звертати увагу на стан: в обміні чи прийомі можуть відмовити у разі сильного зносу, розривів, великих плям чи інших пошкоджень, які ускладнюють ідентифікацію.

