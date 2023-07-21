Американський долар змінив динаміку на ринку

Американський долар повернувся до зростання на ринку проти кошика з 6 інших валют. Про ключові зміни під час торгів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Долар відновлює позиції

У п'ятницю, 21 липня, Індекс долара США коливався на рівні 101,08. Його котирування виросли на 0,19%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,72 до 101,19.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що ще варто знати про долар США

Нагадаємо, що за минулий тиждень долар зафіксував спад на понад 2% через бурхливу реакцію інвесторів на звіт про інфляцію у США, яка скоротилася до 3%.