Доллар восстанавливает позиции

В пятницу, 21 июля, индекс доллара США колебался на уровне 101,08. Его котировки выросли на 0,19%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 100,72 до 101,19.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78 . Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что еще стоит знать о долларе США

Напомним, что за прошедшую неделю доллар зафиксировал спад более чем на 2% из-за бурной реакции инвесторов на отчет об инфляции в США, которая сократилась до 3%.

В то же время американский миллиардер Уоррен Баффет, также прославившийся легендарными инвестициями, заявил, что в ближайшие десятилетия мир будет зависеть от доллара США. Так что эта валюта сможет сохранять за собой "свой королевский статус" на глобальном уровне.