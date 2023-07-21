Доллар восстанавливает позиции
В пятницу, 21 июля, индекс доллара США колебался на уровне 101,08. Его котировки выросли на 0,19%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 100,72 до 101,19.
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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет;
- Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что еще стоит знать о долларе США
Напомним, что за прошедшую неделю доллар зафиксировал спад более чем на 2% из-за бурной реакции инвесторов на отчет об инфляции в США, которая сократилась до 3%.