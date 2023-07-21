Долар відновлює позиції

У п'ятницю, 21 липня, Індекс долара США коливався на рівні 101,08. Його котирування виросли на 0,19%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,72 до 101,19.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що ще варто знати про долар США

Нагадаємо, що за минулий тиждень долар зафіксував спад на понад 2% через бурхливу реакцію інвесторів на звіт про інфляцію у США, яка скоротилася до 3%.

Водночас американський мільярдер Воррен Баффет, який також прославився легендарними інвестиціями, заявив, що за найближчі десятиліття світ буде залежати від долара США. Тож ця валюта зможе зберігати за собою "свій королівський статус" на глобальному рівні.