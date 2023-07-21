Долар відновлює позиції
У п'ятницю, 21 липня, Індекс долара США коливався на рівні 101,08. Його котирування виросли на 0,19%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,72 до 101,19.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що ще варто знати про долар США
Нагадаємо, що за минулий тиждень долар зафіксував спад на понад 2% через бурхливу реакцію інвесторів на звіт про інфляцію у США, яка скоротилася до 3%.