Долар зміцнює позиції: від чого залежить динаміка на ринку валют

Долар демонструє позитивну динаміку на ринку. Інвестори зараз чекають саме на протоколи від Федерального резерву. Про останні зміни на ринку та ключові фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку

Під час сесії, 5 липня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,16. Котирування цього індикатора зросли на 0,17%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,96 до 103,21.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар

Долар США демонструє позитивну динаміку, але значних змін не зафіксували. На валюту впливає очікування трейдерів протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи США, пише CNBC. Загалом Індекс долара США коливається у діапазоні 102,75 – 103,75 з початку червня.

З квітня по червень 2023 року Індекс долара США зріс на. Американська валюта зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

Аналітики вважають, що інвестори будуть дуже активно вивчати протоколи від Федерального резерву, аби зрозуміти, якою буде подальша монетарна політика центробанку.

Динаміка інших валют:

Євро зросло на 0,1% проти долара США;

Британський фунт зафіксував стабільну динаміку на ринку.

У MPS вважають, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Варто додати, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.