Долар зміцнює позиції на ринку: що впливає на головну резервну валюту світу
Долар зміцнює позиції на ринку відносно кошика з 6 інших валют. Вкрай важливу роль для динаміки ринку відіграв фокус інвесторів. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку
У середу, 19 квітня, Індекс долара США додав під час торгів 0,38% до 102,13, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,66 – 102,17.
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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:
- Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
- Мінімальний рівень котирувань становив 99,82, інформує CNBC;
- Водночас експерти з MPS вважають, що у другій половині 2023 року долар США може втратити 5%.
Долар знову зміцнює позиції на ринку
Американська валюта продовжує відновлюватися після обвалу до річного мінімуму. Річ у тому, що інвестори знову зосередили свою увагу на тому, який наступний крок зробить Федеральна резервна система США задля вгамування інфляції, а не на недавніх проблемах банківського сектору, пише видання Reuters.
Нагадаємо, що у середині квітня 2023 року американський долар зафіксував найбільший спад за останні 12 місяців. Останні дані про динаміку інших валют:
- Під час сьогоднішніх торгів євро демонструвало стабільні позиції на ринку. Минулого тижня ця валюта зафіксувала пікове значення за рік;
- Водночас фунт впав на 0,09%. Хоча днем раніше британська валюта виросла на 0,38%, повідомляє CNBC. Також до цього ця грошова одиниця встановила рекорд за 10 місяців.