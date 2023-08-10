Долар знову дешевшає, але зафіксував новий максимум на ринку
Долар продовжує втрачати позиції, а ринок наразі зосереджений на даних про інфляцію у США. Про що варто знати сьогодні – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Долар продовжує знецінюватися
Під час торгів у четвер, 10 серпня, Індекс долара США досягнув позначки на рівні 102,18. Котирування втратили з початку сесії 0,31%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 102,14 до 102,56.
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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США зафіксував пікове значення на рівні 114,78. Це стало рекордом за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Головні фактори впливу
Долар продовжує втрачати позиції на ринку напередодні оприлюднення нового звіту щодо інфляції у США. Від цих даних, зокрема, буде залежати подальша монетарна політика Федерального резерв, інформує CNBC.
Паралельно євро подорожчало на 0,4% проти долара під час сьогоднішніх торгів, а британський фунт додав 0,3%. Водночас долар таки досягнув місячного максимуму у парі з японською єною, яка сьогодні демонструє досить стабільну динаміку.
Більше актуальних новин про валюти:
- Російський рубль продовжує знецінюватися стосовно долара та євро. Проте очікують, що російська валюта буде й надалі слабшати, а також може перетнути важливу психологічну позначку;
- Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет переконаний, що у найближчі десятиліття глобальному статусу долара нічого не загрожує. Тож, світ і надалі буде залежати від цієї валюти.