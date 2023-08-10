Долар продовжує знецінюватися

Під час торгів у четвер, 10 серпня, Індекс долара США досягнув позначки на рівні 102,18. Котирування втратили з початку сесії 0,31%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 102,14 до 102,56.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував пікове значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Головні фактори впливу

Долар продовжує втрачати позиції на ринку напередодні оприлюднення нового звіту щодо інфляції у США. Від цих даних, зокрема, буде залежати подальша монетарна політика Федерального резерв, інформує CNBC.

Паралельно євро подорожчало на 0,4% проти долара під час сьогоднішніх торгів, а британський фунт додав 0,3%. Водночас долар таки досягнув місячного максимуму у парі з японською єною, яка сьогодні демонструє досить стабільну динаміку.

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