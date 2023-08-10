Доллар продолжает обесцениваться

В ходе торгов в четверг, 10 августа, Индекс доллара США достиг отметки на уровне 102,18. Котировки потеряли с начала сессии 0,31%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 102,14 до 102,56.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал пиковое значение на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Главные факторы воздействия

Доллар продолжает терять позиции на рынке в преддверии обнародования нового отчета по инфляции в США. От этих данных, в частности, будет зависеть дальнейшая монетарная политика Федерального резерва, пишет CNBC.

Параллельно евро подорожало на 0,4% против доллара в ходе сегодняшних торгов, а британский фунт прибавил 0,3%. В то же время доллар достиг месячного максимума в паре с японской иеной, которая сегодня демонстрирует достаточно стабильную динамику.

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