Долари із "зірочкою": що означає незвичний символ на купюрах

У США використовують спеціальний символ для позначення банкнот долара, з якими виникали проблеми під час друку. Йдеться про "зірочку" біля серійного номера.

Що означає "зірочка" на доларах

Під час виготовлення, друку банкнот доларів можуть виникати непередбачені ситуації. Зокрема, ніхто не застрахований від браку. На такі випадки передбачений спеціальний символ, пише US Currency Education Program.

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Один з найпопулярніших символів для позначення замінних банкнот – це "зірочка". Таким чином позначають купюри, які замінили браковані екземпляри. Цей знак ставлять, як правило, після серійного номера на купюрі долара. Додають, що цей знак потрібний, оскільки двох банкнот з ідентичним серійним номером не може бути.

Нагадаємо, що Федеральна резервна система США періодично оновлює дизайн та елементи захисту банкнот долара. Це потрібно для посилення захисту готівкової валюти від підробок, а також для підтримки престижу долара на міжнародній арені. Нагадаємо, що долар США – це головна резервна валюта у світі. Її частка у резервах світових банків складає майже 60%.