Что означает "звездочка" на долларах

Во время изготовления, печати банкнот долларов могут возникать непредвиденные ситуации. В частности, никто не застрахован от брака. На такие случаи предусмотрен специальный символ, пишет US Currency Education Program.

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Один из самых популярных символов для обозначения заменяемых банкнот – это "звездочка". Таким образом обозначают купюры, которые заменили бракованные экземпляры. Этот знак ставят, как правило, после серийного номера на купюре доллара. Добавляют, что этот знак нужен, поскольку двух банкнот с идентичным серийным номером не может быть.

Напомним, что Федеральная резервная система США периодически обновляет дизайн и элементы защиты банкнот доллара. Это нужно для усиления защиты наличной валюты от подделок, а также для поддержания престижа доллара на международной арене. Напомним, что доллар США – это главная резервная валюта в мире. Ее доля в резервах мировых банков составляет почти 60%.