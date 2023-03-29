Долар зайняв оборону на тлі різних викликів: останні зміни на ринку валют

Долар США залишається досить волатильним на тлі останніх новин та викликів у банківському секторі. Що впливає на ринок та як змінилися курси інших валют – читайте на Фінанси24.

Останні зміни на ринку

У середу, 29 березня 2023 року, Індекс долара США виріс на 0,01% до 102,44, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,39 – 102,74. Зростання позицій долара на ринку мінімальне.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Що впливає на долар США

Долар зайняв оборону після двох днів втрат, оскільки світові фінансові ринки відновили певний рівень стабільності, очікуючи, що глобальної банківської кризи вдасться уникнути.

Проблеми у банківській галузі США залишаться головним фактором впливу на долар США в найближчій перспективі,

– повідомив стратег Commonwealth Bank of Australia у записці для клієнтів.

Американська валюта втратила свою основу, зокрема, після того First Citizens Bank повідомив про придбання частини активів та усіх депозитів збанкрутілого Silicon Valley Bank. Це трохи заспокоїло інвесторів, як і коментарі чиновника з Федерального резерву:

За його словами, проблеми банку SVB були пов'язані з "жахливим управлінням ризиками";

Відтак припускають, що це міг бути одиничний випадок.

Водночас трейдери все ще досить чутливі до ознак про нові збої у банківському секторі. Крім того, долар втрачає позиції навіть попри те, що дохідність урядових облігацій зростає. Така динаміка свідчить про зниження попиту на категорію безпечних активів, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Позиції офіційної валюти країн Єврозони – євро – не змінилися під час торгової сесії. Тоді як британський фунт втратив під час торгів на 0,06%.

Водночас єна все ще залишається волатильним напередодні завершення фінансового року у п'ятницю. Тож курс долара зріс на 0,51% до 131,59 єни.