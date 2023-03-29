Доллар занял оборону на фоне разных вызовов: последние изменения на рынке валют

Доллар США остается достаточно волатильным на фоне последних новостей и вызовов в банковском секторе. Что влияет на рынок и как изменились курсы других валют – читайте на Финансы24.

Последние изменения на рынке

В среду, 29 марта 2023 года, Индекс доллара США вырос на 0,01% к 102,44, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,39 – 102,74. Рост позиций доллара на рынке минимален.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Что влияет на доллар США

Доллар занял оборону после двух дней потерь, поскольку мировые финансовые рынки восстановили определенный уровень стабильности, ожидая, что глобальному банковскому кризису удастся избежать.

Проблемы в банковской отрасли США останутся главным фактором влияния на доллар США в ближайшей перспективе,

– сообщил стратег Commonwealth Bank of Australia в записке для клиентов.

Американская валюта потеряла свою основу, в частности, после того First Citizens Bank сообщил о приобретении части активов и всех депозитов обанкротившегося Silicon Valley Bank. Это немного успокоило инвесторов, как и комментарии чиновника из Федерального резерва:

По его словам, проблемы банка SVB были связаны с "ужасным управлением рисками";

Следовательно, предполагают, что это мог быть единичный случай.

В то же время трейдеры все еще достаточно чувствительны к признакам новых сбоев в банковском секторе. Кроме того, доллар теряет позиции даже несмотря на то, что доходность правительственных облигаций растет. Такая динамика свидетельствует о снижении спроса на категорию безопасных активов. CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Позиции официальной валюты стран Еврозоны – евро не изменились во время торговой сессии. В то время как британский фунт потерял во время торгов на 0,06%.

В то же время иена все еще остается волатильной накануне завершения финансового года в пятницу. Так что курс доллара вырос на 0,51% до 131,59 иены.