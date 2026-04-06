Долар та євро на початку святкового тижня: який курс в обмінниках у понеділок

Станом на понеділок, 6 квітня, офіційний курс долара в Україні становитиме 43,90 гривень, а євро – 50,31 гривні. Проте курс в обмінниках та банках відрізняється від того, що встановив Національний банк.

Який курс валют у банках? Станом на ранок понеділка, 6 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,40 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,90 гривні (-10 копійок).

Купівля євро проходить по 50,10 гривні (-10 копійок), а продаж – по 50,85 гривні (-10 копійок). Яка вартість валют на чорному ринку? Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,62 гривні (-3 копійки), а продаж – по 43,70 гривні (-2 копійки).

Водночас купівля євро проходить по 50,50 гривні (+5 копійок), а продаж – по 50,66 гривні (-2 копійки). Який курс в обмінниках? Дані finance.ua демонструють, що долари в обмінниках купують у середньому по 43,01 гривні (+5 копійок), а продають – по 43,81 гривні (+13 копійок).

Євро купують по 50,08 гривні (-5 копійок), а продають – по 50,81 гривні (+2 копійки). Яким буде курс долара напередодні Великодня? Напередодні Великодня курси долара та євро коливатимуться поблизу вже буденних позначок – 44 і 51 гривні. Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу.

Експерт відзначив зокрема вплив цін на пальне. Згідно з його слів, події на Близькому Сході матимуть значення для курсу валют в Україні.

Фахівець також нагадав про важливе свято. Він пояснив, що напередодні Великодня українці можуть продавати валюту, тому й обмінники можуть знизити курс купівлі.