Долар і євро в обмінниках: як змінилися ціни на валюту перед вихідними

Офіційний курс долара у п'ятницю, 8 травня, становить 43,80 гривні, а євро – 51,54 гривні. Щоправда, у банках і обмінниках ціни відрізняються.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 8 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,56 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,05 гривні (без змін).

(-1 копійка), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,25 гривні (-7 копійок), а продаж – по 51,95 гривні (+10 копійки).

Дивіться також Україна не дає заробляти Росії: для чого насправді потрібні удари по НПЗ

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,80 гривні (без змін), а продаж – по 43,80 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,55 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,75 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,41 гривні (+19 копійок), а продають – по 43,92 гривні (+2 копійки).

(+19 копійок), а продають – по (+2 копійки). Євро купують по 51,35 гривні (-4 копійки), а продають – по 51,85 гривні (+1 копійка).

Що потрібно знати про валютний ринок та депозити у травні?

Як пояснив для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, на готівковому ринку ситуація має бути збалансованою, відповідно до попиту й пропозиції.

Хоча можливі ситуативні коливання, будь-які ознаки дефіциту валюти наразі відсутні. Так само немає надмірного попиту й черг біля обмінників.

Попередні показники долара на ринку до 10 травня, на думку експерта, будуть в межах 43,75 – 44,35 гривні.

Попри стабільність на валютному ринку, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв запевняє, що НБУ мотивує громадян не скуповувати валюту, а користуватися гривневими інструментами. Наприклад, ОВДП чи депозитами.

За словами банкіра, логіка останніх полягає в тому, що клієнт отримує не лише фіксований дохід у гривні, а й певний запас міцності на випадок помірного послаблення курсу. Саме так в Нацбанку намагаються показати більшу доцільність та ефективність гривневих вкладень.