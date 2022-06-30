Курс валют в обмінниках і на чорному ринку: скільки коштують долар та євро

Іноземні валюти демонструють різносторонню динаміку на готівковому ринку 30 червня. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку – читайте далі.

Курс валют у банках

Згідно з даними "Мінфіну", станом на 30 червня готівковий курс долара в українських банках зупинився на середньому рівні 35,15 гривні за долар при купівлі (+ 5 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,65 гривні за долар (– 5 копійок).

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Євро банки купують за 36,65 гривні (– 5 копійок), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (– 20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,41 гривні , а продають – за 35,50 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,09 гривні та продаж – 37,27 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,45 гривні (+ 5 копійок), а продаж – 35,55 гривні (+ 5 копійок).

(+ 5 копійок), а продаж – (+ 5 копійок). Євро продають по 37,18 гривні (+ 3 копійки), а купують за 37,30 гривні (– 5 копійок).

Чи загрожує Україні гіперінфляція

Інфляція в Україні вже досягнула 18% у річному вимірі. Проте, як запевнив заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук, економічний сценарій 1990-х років не повториться. Він назвав гіперінфляцію дуже нереалістичним варіантом розвитку подій. НБУ очікує, що за підсумками року інфляція складе 20%. Головна причина інфляція, очевидно, війна, через яку дуже здорожчала логістика.

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