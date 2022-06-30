Курс валют у банках
Згідно з даними "Мінфіну", станом на 30 червня готівковий курс долара в українських банках зупинився на середньому рівні 35,15 гривні за долар при купівлі (+ 5 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,65 гривні за долар (– 5 копійок).
Зверніть увагу Зламаний, але не переможений: як сьогодні монетизувати падіння біткойна
Євро банки купують за 36,65 гривні (– 5 копійок), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (– 20 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 35,41 гривні, а продають – за 35,50 гривні, за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 37,09 гривні та продаж – 37,27 гривні.
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,45 гривні (+ 5 копійок), а продаж – 35,55 гривні (+ 5 копійок).
- Євро продають по 37,18 гривні (+ 3 копійки), а купують за 37,30 гривні (– 5 копійок).
Чи загрожує Україні гіперінфляція
Інфляція в Україні вже досягнула 18% у річному вимірі. Проте, як запевнив заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук, економічний сценарій 1990-х років не повториться. Він назвав гіперінфляцію дуже нереалістичним варіантом розвитку подій. НБУ очікує, що за підсумками року інфляція складе 20%. Головна причина інфляція, очевидно, війна, через яку дуже здорожчала логістика.
Актуально – експерт про наслідки дефолту для Росії: дивитися відео