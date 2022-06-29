Курс валют у банках
Згідно з даними "Мінфіну", 29 червня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,10 гривні за долар при купівлі (без змін). Тоді як продають валюту в банках за 35,70 гривні за долар (без змін).
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Євро банки купують за 36,70 гривні (– 7 копійок), а продають в середньому за 37,70 гривні за євро (без змін);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 35,34 гривні, а продають – за 35,52 гривні, за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 37,14 гривні та продаж – 37,41 гривні.
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,40 гривні (– 5 копійок), а продаж – 35,50 гривні (– 10 копійок).
- Євро продають по 37,15 гривні (– 15 копійок), а купують за 37,35 гривні (– 10 копійок).
Чи загрожує Україні гіперінфляція
Інфляція в Україні вже досягнула 18% у річному вимірі. Проте, як запевнив заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук, економічний сценарій 1990-х років не повториться. Він назвав гіперінфляцію дуже нереалістичним варіантом розвитку подій. НБУ очікує, що за підсумками року інфляція складе 20%. Головна причина інфляція, очевидно, війна, через яку дуже здорожчала логістика.
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