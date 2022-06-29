Курс валют у банках

Згідно з даними "Мінфіну", 29 червня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,10 гривні за долар при купівлі (без змін). Тоді як продають валюту в банках за 35,70 гривні за долар (без змін).

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Євро банки купують за 36,70 гривні (– 7 копійок), а продають в середньому за 37,70 гривні за євро (без змін);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,34 гривні , а продають – за 35,52 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,14 гривні та продаж – 37,41 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,40 гривні (– 5 копійок), а продаж – 35,50 гривні (– 10 копійок).

(– 5 копійок), а продаж – (– 10 копійок). Євро продають по 37,15 гривні (– 15 копійок), а купують за 37,35 гривні (– 10 копійок).

Чи загрожує Україні гіперінфляція

Інфляція в Україні вже досягнула 18% у річному вимірі. Проте, як запевнив заступник глави Нацбанку Сергій Ніколайчук, економічний сценарій 1990-х років не повториться. Він назвав гіперінфляцію дуже нереалістичним варіантом розвитку подій. НБУ очікує, що за підсумками року інфляція складе 20%. Головна причина інфляція, очевидно, війна, через яку дуже здорожчала логістика.

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