Курс валют в банках

Согласно данным Минфина, 29 июня наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,10 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то время как продают валюту в банках за 35,70 гривны за доллар (без изменений).

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Евро банки покупают за 36,70 гривны ( – 7 копеек), а продают в среднем за 37,70 гривны за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,34 гривны , а продают – за 35,52 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,14 гривны и продажа – 37,41 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,40 гривны ( – 5 копеек), а продажа – 35,50 гривны ( – 10 копеек).

( – 5 копеек), а продажа – ( – 10 копеек). Евро продают по 37,15 гривны ( – 15 копеек), а покупают за 37,35 гривны ( – 10 копеек).

Угрожает ли Украине гиперинфляция

Инфляция в Украине уже достигла 18% в годовом исчислении. Однако, как заверил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, экономический сценарий 90-х годов не повторится. Он назвал гиперинфляцию очень нереалистичным вариантом развития событий. НБУ ожидает, что по итогам года инфляция составит 20%. Главная причина инфляции, очевидно, война, из-за которой очень подорожала логистика.

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