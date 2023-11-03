Долар на шляху до тижневого спаду: чому валюта США втрачає позиції

Долар знову фіксує втрати проти кошика з 6 інших валют та наближається до чергового тижневого спаду. Більше про останні зміни на ринку валют – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни для долара США

У п'ятницю, 3 листопада, Індекс долара США торгується на рівні 105,92, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор втратив з початку сесії 0,19%. Діапазон коливання становить від 105,92 до 106,22.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 113,15 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

На які фактори реагує долар США

Долар США наразі демонструє від'ємну динаміку, а також на шляху до тижневого спаду щодо кошика з 6 інших валют. Річ у тому, що трейдери вважають, що Федеральний резерв все-таки підійшов до закінчення циклу підвищення ключової ставки. Крім того, зростають настрої щодо ризику на ринку, пише CNBC. Нагадаємо, що очільник американського центробанку на цьому тижні натякнув на відмову від найагресивнішої монетарної політики за 40 років.

Цього тижня Індекс долара США може зафіксувати спад на 0,4%. Загалом з останніх 16 тижнів знецінення долара зафіксували тричі.

Крім того, вони додають, що економіка США демонструє значку стійкість. Нагадаємо, що у третьому кварталі 2023 року економіка США демонструє найкращі темпи зростання майже за два роки.