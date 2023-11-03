Останні зміни для долара США

У п'ятницю, 3 листопада, Індекс долара США торгується на рівні 105,92, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор втратив з початку сесії 0,19%. Діапазон коливання становить від 105,92 до 106,22.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 113,15 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

На які фактори реагує долар США