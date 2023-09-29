Останні зміни для долара США на ринку

У п'ятницю, 29 вересня, Індекс долара США демонструє від'ємну динаміку та торгується на рівні 105,67. Цей індикатор зафіксував спад на рівні 0,51%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить від 105,67 до 106,22.

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Ключові зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально Індекс долара США зростав до 114,78 . Це також стало рекордним значенням за 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США