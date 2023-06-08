Долар зайняв оборону: ринок очікує на важливе рішення від США

Долар слабшає на ринку, оскільки ринок очікує наступного кроку від центрального банку США. Водночас валюта отримала певну підтримку під час торгів. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Динаміка долара США

У четвер, 8 червня, Індекс долара США коливається на рівні 103,88. Котирування впали на 0,21%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,81 до 104,07.

Актуально Від рецесії до зиску: як здобути перевагу у складні часи

Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Що впливає на долар

У компанії MPS заявили, що американський долар може впасти нащодо інших валют у другій половині 2023 року.

Американський долар під час торгів у четвер зайняв оборону, оскільки трейдери намагаються зрозуміти, яким буде наступне рішення Федерального резерву щодо базової ставки. Водночас валюта все-таки отримала певну підтримку завдяки підвищенню прибутковості державних облігацій США, пише CNBC.

Після неочікуваного підвищення процентних ставок центральними банками Канади та Австралії на ринку зафіксували сильніший тренд на подальше зростання цього індикатора як у США, так й у всьому світі. Проте з початку тижня очікування стосовно наступного кроку центрального банку США постійно змінюються. Нагадаємо, про такі прогнози:

У вівторок зросли очікування про паузу у процесі підвищення базової ставки Федеральним резервом, за даними Reuters;

Цікаво, що днем раніше стало відомо, що на ринку шанси підвищення ставки у червні 2023 року оцінюють приблизно у 30%.

Попри від'ємну динаміку долар все ще недалеко відійшов від максимуму за 2 місяці, який зафіксували на минулому тижні.