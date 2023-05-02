Турбулентний долар: на які дані чекає головна резервна валюта світу 

Цей тиждень має дуже важливе значення для долара США, оскільки мають оприлюднити відразу кілька важливих звітів та рішень. Про актуальні зміни на ринку валют – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

У вівторок, 2 травня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 102,22. Цей показник втратив від початку сесії 0,13%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 101,92 – 102,40.

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Як змінилися позиції Індексу долара США за 12 місяців:

Максимальне значення для цього показника становив 114,78 . Це також рекорд для Індексу долара за 20 років ;

. Це також рекорд для Індексу долара за ; Мінімальний результат за рік зафіксували на рівні 100,79, інформує видання CNBC.

Що впливає на динаміку ринку

Загалом цей тиждень долар почав зі зростання. У понеділок, 1 травня, Індекс долара США зафіксував майже найкращий результат за останні 2 тижні. Річ у тому, що ринок очікує нового підвищення базової ставки Федеральним резервом цього місяця, за даними Reuters.

Загалом цього тижня очікують оприлюднення відразу кількох важливих звітів та рішень, згідно з CNBC:

У середу, 3 травня, Федеральний резерв має озвучити остаточне рішення щодо ставки;

По-друге, пізніше цього дня мають надати інформацію про кількість відкритих вакансій;

І нарешті у п'ятницю надійдуть дані про заробітну платню.

До теми! З початку року євро демонструє позитивну динаміку на ринку загалом. Експерти розповіли, якою може бути динаміка валюти у 2023 році. Загалом вони очікують посилення позицій євро проти долара.

Прогнози для долара США