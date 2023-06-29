Долар встановив новий рекорд: яка валюта суттєво просіла на ринку
Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Ба більше, долар злетів до багатомісячного максимуму щодо однієї із валют. Більше про ключові зміни під час торгів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Головні зміни на ринку
У четвер, 29 червня, Індекс долара США коливається на рівні 102,91. Котирування цього індикатора виросли на 0,01%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,86 до 103,23.
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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78. Це стало рекордом за 20 років;
- Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.
Новий рекопрд для долара
Загалом динаміка Індексу долара США порівняно з попереднім торговим днем сильно не змінилася. Винятком у кошику валют стала лише японська єна. Річ у тому, що долар США зафіксував піковий рівень за понад 7 місяців проти єни, пише Reuters.
Динаміка інших валют:
- Євро виросло на 0,1% проти долара США;
- Тоді як британський фунт зміцнив позиції на 0,1% за день, за даними CNBC.
Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.