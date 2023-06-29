Главные изменения на рынке

В четверг, 29 июня, индекс доллара США колеблется на уровне 102,91. Котировки этого индикатора выросли на 0,01%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,86 до 103,23.

Актуально Стратегии безопасности: как избежать рисков во время торгов на бирже

Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Любопытно! Европейский центральный банк призывает банки из стран ЕС ускорить выход из российского рынка. Регулятор озабочен темпами движения кредиторов в этом направлении.

Новый рекорд для доллара

В общем, динамика Индекса доллара США по сравнению с предыдущим торговым днем сильно не изменилась. Исключением в корзине валют стала только японская иена. Дело в том, что доллар США зафиксировал пиковый уровень за более чем 7 месяцев против иены, пишет Reuters.

Динамика других валют:

Евро выросло на 0,1% против доллара США;

против доллара США; В то время как британский фунт укрепил позиции на 0,1% в день, по данным CNBC.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.