Главные изменения на рынке
В четверг, 29 июня, индекс доллара США колеблется на уровне 102,91. Котировки этого индикатора выросли на 0,01%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,86 до 103,23.
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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78. Это стало рекордом за 20 лет;
- Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.
Новый рекорд для доллара
В общем, динамика Индекса доллара США по сравнению с предыдущим торговым днем сильно не изменилась. Исключением в корзине валют стала только японская иена. Дело в том, что доллар США зафиксировал пиковый уровень за более чем 7 месяцев против иены, пишет Reuters.
Динамика других валют:
- Евро выросло на 0,1% против доллара США;
- В то время как британский фунт укрепил позиции на 0,1% в день, по данным CNBC.
Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.