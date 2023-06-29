Головні зміни на ринку

У четвер, 29 червня, Індекс долара США коливається на рівні 102,91. Котирування цього індикатора виросли на 0,01%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,86 до 103,23.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Цікаво! Європейський центральний банк закликає банки з країн ЄС пришвидшити вихід з російського ринку. Регулятор занепокоєний темпами руху кредиторів у цьому напрямку.

Новий рекопрд для долара

Загалом динаміка Індексу долара США порівняно з попереднім торговим днем сильно не змінилася. Винятком у кошику валют стала лише японська єна. Річ у тому, що долар США зафіксував піковий рівень за понад 7 місяців проти єни, пише Reuters.

Динаміка інших валют:

Євро виросло на 0,1% проти долара США;

проти долара США; Тоді як британський фунт зміцнив позиції на 0,1% за день, за даними CNBC.

Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.