Як відреагував ринок

Ринок відреагував на заяви чинного президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти Мексики та Канади. На ранок 21 січня індекс USD торгувався з підвищенням на 0,36%, в районі 108,48, передає 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Зауважте! Раніше котирування сягали мінімуму на 7 січня, а саме 107,86.

У день інавгурації Трампа, долар упав, коли стало зрозуміло, що теперішній президент утримується від виконавчих розпоряджень щодо запровадження високих торгових мит.

Яка динаміка ф'ючерсів

Водночас американські фондові ф'ючерси поки "перетравлюють" заяви Трампа. Але китайські акції зросли, хоч будь-які заяви щодо Китаю були відсутні.

Аналітики поки вважають, що надавати надто великого значення першому дню перебування Трампа на посаді не варто.

Зауважте! Через те, що відсутня загальна картинка торгових обмежень, це може підкреслювати ризик зростання волатильності на фінансових ринках на початку другого чотирирічного терміну Трампа.