Как отреагировал рынок

Рынок отреагировал на заявления действующего президента США Дональда Трампа о введении пошлин против Мексики и Канады. На утро 21 января индекс USD торговался с повышением на 0,36%, в районе 108,48, передает 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Заметьте! Ранее котировки достигали минимума на 7 января, а именно 107,86.

В день инаугурации Трампа, доллар упал, когда стало понятно, что нынешний президент воздерживается от исполнительных распоряжений о введении высоких торговых пошлин.

Какова динамика фьючерсов

В то же время американские фондовые фьючерсы пока "переваривают" заявления Трампа. Но китайские акции выросли, хоть какие-либо заявления по Китаю отсутствовали.

Аналитики пока считают, что придавать слишком большое значение первому дню пребывания Трампа в должности не стоит.

Заметьте! Из-за того, что отсутствует общая картинка торговых ограничений, это может подчеркивать риск роста волатильности на финансовых рынках в начале второго четырехлетнего срока Трампа.