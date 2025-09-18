Укр Рус
18 вересня, 21:59
2

Які долари не приймають в Україні зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • В Україні не приймають долари, які виведені з обігу, значно зношені або фальшиві.
  • Найбільша доларова купюра, яка зараз в обігу, становить 100 доларів.

Українські обмінники мають право не приймати певні банкноти. Критерії "відбору" чітко визначені регулятором.

Які долари зараз недійсні?

Усі долари, які були випущені Федеральним резервом США, і перебувають в обігу, згідно з чинними законами дійсні, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Рішення про виведення банкнот з обігу приймає саме Федеральний резерв США.

В Україні не можна користуватись тими доларовими банкнотами, які:

  • виведені з обігу;
  • вважаються значно зношеними;
  • є фальшивими.

Зауважимо, що поняття "незначно зношених" купюр було скасовано Нацбанком ще у червні 2023 року. За словами регулятора, це "виключає вплив людського фактора на визначення ступеня зношеності банкноти".

Яка найбільша доларова купюра?

Зараз найбільша доларова банкнота – 100 доларів. Проте раніше існували і значно більші купюри. Зокрема, банкнота 100 00 доларів використовувалась лише для безготівкових розрахунків між банками.

Що важливо знати про долари?

  • Нова купюра номіналом 100 доларів відчутно відрізняється від старої. Зокрема, на ній є покращені елементи захисту. Оновлена банкнота також відрізняється кольором та оформленням портрета Франкліна.

  • У вересні курс долара відчутно не зміниться. Він перебуватиме в межах 41,60 – 42 гривні. Різких стрибків валюти не передбачається.

Зверніть увагу! З 15 по 21 вересня курс на готівковому ринку –  перебуватиме в межах 41,15 – 41,50 гривні за долар. На міжбанку коливання аналогічні – 41,15 – 41,60 гривні.