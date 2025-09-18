Какие доллары не принимают в Украине сейчас
- В Украине не принимают доллары, которые выведены из обращения, значительно изношены или фальшивые.
- Самая большая долларовая купюра, которая сейчас в обращении, составляет 100 долларов.
Украинские обменники вправе не принимать определенные банкноты. Критерии "отбора" четко определены регулятором.
Какие доллары сейчас недействительны?
Все доллары, которые были выпущены Федеральным резервом США, и находятся в обращении, согласно действующим законам действительны, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! Решение о выводе банкнот из обращения принимает именно Федеральный резерв США.
В Украине нельзя пользоваться теми долларовыми банкнотами, которые:
- выведены из обращения;
- считаются значительно изношенными;
- являются фальшивыми.
Заметим, что понятие "незначительно изношенных" купюр было отменено Нацбанком еще в июне 2023 года. По словам регулятора, это "исключает влияние человеческого фактора на определение степени изношенности банкноты".
Какая самая большая долларовая купюра?
Сейчас самая большая долларовая банкнота – 100 долларов. Однако раньше существовали и значительно большие купюры. В частности, банкнота 100 00 долларов использовалась только для безналичных расчетов между банками.
Что важно знать о долларах?
Новая купюра номиналом 100 долларов ощутимо отличается от старой. В частности, на ней есть улучшенные элементы защиты. Обновленная банкнота также отличается цветом и оформлением портрета Франклина.
В сентябре курс доллара ощутимо не изменится. Он будет находиться в пределах 41,60 – 42 гривны. Резких скачков валюты не предвидится.
Обратите внимание! С 15 по 21 сентября курс на наличном рынке – будет находиться в пределах 41,15 – 41,50 гривны за доллар. На межбанке колебания аналогичные – 41,15 – 41,60 гривны.