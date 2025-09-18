Украинские обменники вправе не принимать определенные банкноты. Критерии "отбора" четко определены регулятором.

Какие доллары сейчас недействительны?

Все доллары, которые были выпущены Федеральным резервом США, и находятся в обращении, согласно действующим законам действительны, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Решение о выводе банкнот из обращения принимает именно Федеральный резерв США.

В Украине нельзя пользоваться теми долларовыми банкнотами, которые:

выведены из обращения;

считаются значительно изношенными;

являются фальшивыми.

Заметим, что понятие "незначительно изношенных" купюр было отменено Нацбанком еще в июне 2023 года. По словам регулятора, это "исключает влияние человеческого фактора на определение степени изношенности банкноты".

Какая самая большая долларовая купюра? Сейчас самая большая долларовая банкнота – 100 долларов. Однако раньше существовали и значительно большие купюры. В частности, банкнота 100 00 долларов использовалась только для безналичных расчетов между банками.

Что важно знать о долларах?

Новая купюра номиналом 100 долларов ощутимо отличается от старой. В частности, на ней есть улучшенные элементы защиты. Обновленная банкнота также отличается цветом и оформлением портрета Франклина.

В сентябре курс доллара ощутимо не изменится. Он будет находиться в пределах 41,60 – 42 гривны. Резких скачков валюты не предвидится.

Обратите внимание! С 15 по 21 сентября курс на наличном рынке – будет находиться в пределах 41,15 – 41,50 гривны за доллар. На межбанке колебания аналогичные – 41,15 – 41,60 гривны.