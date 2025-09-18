Які долари зараз недійсні?

Усі долари, які були випущені Федеральним резервом США, і перебувають в обігу, згідно з чинними законами дійсні, пише 24 Канал.

Читайте також Нова жертва тарифної війни: експорт золота до США рекордно знизився

Зверніть увагу! Рішення про виведення банкнот з обігу приймає саме Федеральний резерв США.

В Україні не можна користуватись тими доларовими банкнотами, які:

виведені з обігу;

вважаються значно зношеними;

є фальшивими.

Зауважимо, що поняття "незначно зношених" купюр було скасовано Нацбанком ще у червні 2023 року. За словами регулятора, це "виключає вплив людського фактора на визначення ступеня зношеності банкноти".

Яка найбільша доларова купюра? Зараз найбільша доларова банкнота – 100 доларів. Проте раніше існували і значно більші купюри. Зокрема, банкнота 100 00 доларів використовувалась лише для безготівкових розрахунків між банками.

Що важливо знати про долари?

Нова купюра номіналом 100 доларів відчутно відрізняється від старої. Зокрема, на ній є покращені елементи захисту. Оновлена банкнота також відрізняється кольором та оформленням портрета Франкліна.

У вересні курс долара відчутно не зміниться. Він перебуватиме в межах 41,60 – 42 гривні. Різких стрибків валюти не передбачається.

Зверніть увагу! З 15 по 21 вересня курс на готівковому ринку – перебуватиме в межах 41,15 – 41,50 гривні за долар. На міжбанку коливання аналогічні – 41,15 – 41,60 гривні.