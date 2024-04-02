Як змінилися позиції долара за 1 квітня

Торги у понеділок, 1 квітня, Індекс долара США завершив на рівні 104,96. Цей показник зріс на 0,39%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,42 – 105,07.

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Нагадаємо, що за перший квартал 2024 року місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.