Индекс доллара США закончил торги 1 апреля на уровне 104,96, поднявшись на 0,39% за день.
За первый квартал 2024 года, Индекс доллара США увеличился почти на 3%.
Доллар повысился благодаря росту производственного сектора США, который вырос впервые с сентября 2022 года.
Доллар укрепляет позиции на рынке / shutterstock
Доллар укрепляет позиции против корзины из 6 других валют. Положительную динамику валюты поддержали данные о производственном секторе США. Больше о последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 Канала.
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Как изменились позиции доллара за 1 апреля
Торги в понедельник, 1 апреля, Индекс доллара США завершил на уровне 104,96. Этот показатель вырос на 0,39%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,42 – 105,07.
Напомним, что за первый квартал 2024 года месяца 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.