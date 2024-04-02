Как изменились позиции доллара за 1 апреля

Торги в понедельник, 1 апреля, Индекс доллара США завершил на уровне 104,96. Этот показатель вырос на 0,39%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,42 – 105,07.

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Напомним, что за первый квартал 2024 года месяца 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.