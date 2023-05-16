Долар США слабшає проти інших валют-прихистків: що відбувається на ринку

На ринку валют зафіксували досить цікаву динаміку долара США. До цього грошова одиниця досягнула найкращого результату за 5 тижнів. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку

У вівторок, 16 травня, Індекс долара США коливається на рівні 102,32. Котирування втратили під час торгів 0,12%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,20 102,57.

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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за 20 років;

Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.

До теми! Американський інвестор та мільярдер Воррен Баффет вважає, що у сучасному світі немає альтернатив для долара на глобальному ринку. Зокрема, йдеться про його статус як головної резервної валюти у світі.

Що впливає на долар США

Позиція долара трохи коливаються на ринку після досягнення максимального значення за 5 тижнів. Загалом американська валюта ослабла проти інших активів-прихистків, згідно з даними Reuters. Для прикладу:

Долар подешевшав на 0,3% стосовно швейцарського франка;

стосовно швейцарського франка; Щодо японської єни американська валюта знецінилася на 0,2%

Загалом є чимало привидів для занепокоєння серед інвесторів. Зокрема, йдеться про зустріч президента США Джо Байдена та спікера Палати представників США Кевіна Маккарті. Головне питання, яке обговорювали політики, – цінова стеля державного боргу США.

Нагадаємо, що таку динаміку долара демонструє після найкращого тижня на ринку з вересня. За цей час він виріс на 1,4%. Крім того, Індекс долара США на початку торгової сесії у понеділок, 15 травня, вперше з 10 квітня досягнув позначки на рівні 102,75, пише CNBC.