Доллар США слабеет против других валют-приютов: что происходит на рынке

На рынке валют зафиксировали достаточно интересную динамику доллара США. До этого денежная единица достигла наилучшего результата за 5 недель. Больше о последних изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке

Во вторник, 16 мая, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,32. Котировки потеряли во время торгов 0,12%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,20 102,57.

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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет;

Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.

К теме! Американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет считает, что в современном мире нет альтернатив для доллара на глобальном рынке. В частности, речь идет о его статусе как главной резервной валюте в мире.

Что влияет на доллар США

Позиция доллара немного колеблется на рынке после достижения максимального значения за 5 недель. В целом американская валюта ослабла против других приютных активов, согласно данным Reuters. Для примера:

Доллар подешевел на 0,3% по отношению к швейцарскому франку;

по отношению к швейцарскому франку; Относительно японской иены американская валюта обесценилась на 0,2%

В целом есть немало привидений для беспокойства среди инвесторов. В частности, речь идет о встрече президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Главный вопрос, который обсуждали политики – ценовой потолок государственного долга США.

Напомним, что такую динамику доллара демонстрирует после лучшей недели на рынке с сентября. За это время он вырос на 1,4%. Кроме того, Индекс доллара США в начале торговой сессии в понедельник, 15 мая, впервые с 10 апреля достиг отметки на уровне 102,75, пишет CNBC.