Фінустанови України мають право не приймати деякі долари. Також ці банкноти не є придатними для розрахунків.

Якими доларами не можна розраховуватись зараз?

Станом на тепер, чинним платіжним засобом є усі долари, які не виводились з обігу. Йдеться про купюри, випущені після 1914 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Водночас фінустанови можуть відмовити у прийнятті купюри, яку визначають як:

значно зношену;

фальшиву.

Зазначимо, що, якщо купюру ідентифікують як фальшиву, її мають передати у НБУ для перевірки:

далі проводиться експертиза;

якщо банкнота дійсно фальшива, її вилучають та передають у правоохоронні органи для розслідування.

А от значно зношені банкноти можна передати на інкасо. Тобто – обмін.

Вони можуть прийматися на інкасо. Це означає, що значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для обміну,

– зазначив НБУ.

Нагадаємо! Поняття "незначно зношеної" було скасовано в Україні ще у 2023 році. Таким чином регулятор прагнув знівелювати вплив людського фактора на визначення стану банкноти.

Що таке значно зношена чи пошкоджена банкнота? НБУ визначив чіткі критерії, які допомагають ідентифікувати таку банкноту. Зокрема, такою вважається купюра, що порізана, обпалена, має зміну первісного кольору і так далі.

Яка ситуація з курсом долара в Україні?