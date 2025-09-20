Финучреждения Украины имеют право не принимать некоторые доллары. Также эти банкноты не являются пригодными для расчетов.

Какими долларами нельзя рассчитываться сейчас?

По состоянию на теперь, действующим платежным средством являются все доллары, которые не выводились из обращения. Речь идет о купюрах, выпущенных после 1914 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В то же время финучреждения могут отказать в принятии купюры, которую определяют как:

значительно изношенную;

фальшивую.

Отметим, что, если купюру идентифицируют как фальшивую, ее должны передать в НБУ для проверки:

далее проводится экспертиза;

если банкнота действительно фальшивая, ее изымают и передают в правоохранительные органы для расследования.

А вот значительно изношенные банкноты можно передать на инкассо. То есть – обмен.

Они могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена,

– отметил НБУ.

Напомним! Понятие "незначительно изношенной" было отменено в Украине еще в 2023 году. Таким образом регулятор стремился нивелировать влияние человеческого фактора на определение состояния банкноты.

Что такое значительно изношенная или поврежденная банкнота? НБУ определил четкие критерии, которые помогают идентифицировать такую банкноту. В частности, такой считается купюра, порезанная, обожженная, имеющая изменение первоначального цвета и так далее.

